Euromilhões saiu no estrangeiro

O primeiro prémio do concurso do Euromilhões, no valor de cerca de 50 milhões de euros, saiu a um apostador no estrangeiro, anunciou o Departamento de Jogos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.

O segundo prémio, de 223.599,67 euros, saiu a cinco jogadores no estrangeiro, enquanto o terceiro, de 52.078,91 euros, vai para cinco apostadores, um deles em Portugal.

O quarto prémio, no valor de 5.094,67 euros, saiu a 25 apostadores, um dos quais com aposta registada no país.

A combinação vencedora do Euromilhões, sorteada esta sexta-feira, é composta pelos números 9 - 10 - 13 - 28 - 41 e pelas estrelas 1 e 12.

O código vencedor do concurso do M1lhão, sorteado hoje, é HWQ14551. O prémio, no valor de um milhão de euros, saiu a um apostador do distrito de Beja.

Os prémios atribuídos de valor superior a 5 mil euros estão sujeitos a imposto do selo, à taxa legal de 20%, nos termos da legislação em vigor.