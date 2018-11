Futsal. Sporting vence Novo Vrijeme e tem vantagem direta para o Benfica

O Sporting venceu, esta sexta-feira, o Novo Vrijeme por 6-0, na segunda jornada da Ronda de Elite da Liga dos Campeões de futsal.

Os golos dos leões foram apontados por Pedro Cary, Dieguinho (2), Mendes Rocha, Alex e Erick. Na próxima jornada, o emblema croata defronta o Sibiryak, num jogo sem efeitos práticos na luta pela qualificação à "final four".

Com este resultado, o Sporting sobe ao primeiro lugar do grupo C, com os mesmos pontos do Benfica, mas com melhor diferença de golos do que as águias.

Na última jornada, o dérbi vai decidir qual das duas formações portugueses garante um lugar na "final four" da Liga dos Campeões. O Sporting recebe o Benfica no domingo, às 19h00, no Pavilhão João Rocha.

"É o jogo das nossas vidas"

Nuno Dias, treinador do Sporting, elogiou a exibição da sua equipa e destacou a importância da vantagem na diferença de golos, que pode ser decisiva em caso de empate na última jornada:



"Foi uma exibição ao nível do que fizemos ontem. Sabíamos de quantos golos precisavamos de fazer para ter o fator empate a nosso favor. Não queremos com isto dizer que vamos jogar para o empate, porque quem jogar para isso acaba por perder, mas é sempre uma vantagem".

"Queremos vencer o jogo no domingo, é o jogo das nossas vidas. Sabemos o que temos e o que somos, e contamos com o apoio deste pavilhão que tem sido fantástico", explicou.