Nakajima volta a brilhar ao serviço do Japão

Shoya Nakajima, médio do Portimonense, fez a assistência para o único golo do Japão no empate frente à Venezuela, jogo particular realizado em Oita, no Japão.

O camisola "10" da seleção nipónica voltou a mostrar a sua classe, com uma fantástica assistência para Sakai. O jogador do Portimonense bateu um livre diretamente ao segundo poste, onde o defesa do Marselha finalizou de primeira.

A Venezuela empatou já perto do fim, aos 81 minutos, por Tomas Rincon, avançado do Torino.

Esta foi a quinta internacionalização de Nakajima, que continua a dar que falar ao serviço da seleção e do Portimonense. O japonês tem despertado o interesse de vários clubes europeus.