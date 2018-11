César confirma divergências com Costa sobre IVA das touradas

O líder parlamentar do PS assume divergências com o primeiro-ministro na questão do IVA da tauromaquia.

Carlos César, confrontado com a surpresa de António Costa, respondeu que há uma divergência sobre esta matéria.

“Há uma divergência entre o grupo parlamentar e o Governo e divergências entre os socialistas: militantes, autarcas, deputados, etc. e também diferenças de opinião nos diversos partidos e nos portugueses em geral”, disse.

Por isso, César acrescenta que esta é uma matéria que “releva a opinião individual e a consciência sobre as decisões a tomar”.

O também presidente socialista garantiu que sobre esta questão não haverá disciplina de voto e que vai ser dada oportunidade aos deputados para expressarem a sua opinião.

“Este é o único grupo parlamentar na Assembleia da República que apoia sem reservas o Governo. E eu, por convicção e por posição institucional, não sou apenas um apoiante do Governo, sou o primeiro apoiante do Governo e do primeiro-ministro como presidente do PS e como presidente do grupo parlamentar. Por isso, o que irá suceder é que cada deputado terá a liberdade de expressar a sua opinião na votação que irá ocorrer em plenário”.

Carlos César deixou estes esclarecimentos na conferência de imprensa de apresentação de propostas de alteração ao Orçamento do Estado para 2019.