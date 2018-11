Mancini quer Itália de volta aos "tempos de glória"

Roberto Mancini, selecionador italiano, deixou elogios à equipa portuguesa em véspera de jogo da Liga das Nações, mas quer vencer a partida no San Siro, com 70 mil olhos postos na "squadra azzurra".

Em conferência de imprensa, o técnico admite que gostaria de chegar à "final four", mas não é a prioridade: "Gostaríamos de passar, mas o nosso principal objetivo é qualificar-nos para o Europeu 2020. É por isso que chamo vários jovens, para garantir que ganham experiência".

Apesar de privado de Cristiano Ronaldo, Mancini deixou grandes elogios à seleção das quinas e apontou aos dois substitutos de CR7 como elementos muitos valiosos: "Não há Cristiano, mas há Bruma e Rafa Silva, que são grandes extremos. Portugal continua a ser uma grande equipa e isso vê-se nos jogos. Não é por acaso que são os campeões europeus".

"O jogo vai ser muito bonito sem o Cristiano Ronaldo, mas claro, gostaríamos que estivesse em campo", adiciona.

Mancini não revelou o onze inicial, mas deu a entender que Ciro Immobile, avançado da Lazio, será titular: "Ainda não decidi entre o Immobile e o Berardi, mas o Immobile tem grandes possibilidades de começar o jogo de início".

O futuro italiano após falhar a qualificação para o Mundial 2018

Roberto Mancini assumiu o comando técnico da "squadra azzurra" em maio, sucedendo a Giampiero Ventura no cargo. O técnico assumiu o cargo numa altura negra na história do futebol italiano: Itália falhou a qualificação para o Mundial 2018, depois de perder no "play-off" frente à Suécia.

"A moral da equipa estava muito fraca depois da eliminação, mas encontrei os rapazes prontos para mudar a situação. Queremos trazer Itália de volta aos palcos onde merece estar, mas vai demorar algum tempo, não há nenhuma varinha mágica".

"A Itália nunca morreu. Vi os dois jogos do 'play-off' e mereciamos ter passado. Infelizmente não aconteceu e agora levantamos as mangas para trabalhar. Não é fácil voltar ao mais alto nível, mas vamos tentar".

Basta a Portugal o empate, diante da Itália, para assegurar a presença na "final four" da Liga das Nações, que se jogará em junho de 2019. O jogo será disputado no sábado, às 19h45, no Estádio San Siro, em Milão. O Itália-Portugal tem relato, em direto, na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt