Ranieri e a tragédia no Leicester. "Quando penso nas vezes que andei no helicóptero"

Claudio Ranieri foi apresentado, esta sexta-feira, como novo treinador do Fulham e não fugiu às questões sobre a morte Vichai Srivaddhanaprabha, antigo proprietário do Leicester City.

O técnico italiano orientou o Leicester entre 2015 e 2017 e sagrou-se campeão da Premier League na temporada de 2015/2016. "Ele fez coisas incríveis e não foi só ganhar a Premier League. Fez muito com a cidade, com as pessoas e com os adeptos, era um homem com um grande coração".

"Quando penso na quantidade de vezes em que andei naquele helicóptero. É horrível", disse.

No entanto, o tema principal da conferência de imprensa foi, naturalmente, o futuro no Fulham, novo clube do técnico italiano de 67 anos. O emblema londrino é último classificado da Premier League, com apenas cinco pontos em 12 jogos. Ranieri acredita que o plantel é bom o suficiente para melhores resultados:

"Quando via o Fulham, achava que a equipa era boa o suficiente para estar mais tranquila no campeonato. Vai ser preciso espírito de combate, mas podemos fazer um bom trabalho. É importante mudar alguma coisa. O Fulham sofre muitos golos e para nós italianos, é importante não sofrer muitos golos, e, se possível, manter a baliza a zeros".