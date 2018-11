IRA. Há risco de haver cada vez mais "justiça pelas próprias mãos"?

A reportagem da TVI sobre o IRA, Intervenção Rápida Animal, mostra um grupo de cidadãos que se junta para combater o que classificam de crimes contra os animais. Para isso, usam todos os meios necessários. O motivo que justifica a ação, argumentam, é a inação das autoridades e isso, do seu ponto-de-vista, legitima os seus atos, mesmo os que possam ser violentos.

Na reportagem televisiva, ouve-se uma das ativistas dizer: “Era excelente que as entidades competentes dessem o exemplo. Só no caso de tudo falhar é que o IRA entra.”

Ao Observador, em 2017, o fundador do grupo explicava uma das ações do IRA da seguinte forma: “O que vamos fazer hoje é um sequestro de um animal. Se chegarmos lá e o dono tiver dado sumiço ao animal, poderemos fazer um sequestro do dono até ele nos contar onde está o animal. Não somos a PSP, não somos o SEPNA [Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente], não somos a GNR nem a Câmara Municipal de Lisboa — as nossas ações justificam os fins que pretendemos: o bem-estar animal. Um país onde existe todo o tipo de menosprezo pelos direitos dos animais não merece nada menos do que um grupo com este tipo de atitude.”

A Polícia Judiciária, segundo o Público, está agora a investigar a organização por suspeita de crimes de terrorismo.

Após a reportagem televisiva que criou polémica − também devido à ligação da chefe de gabinete do PAN, Cristina Rodrigues, a esta organização − multiplicaram-se as mensagens de incentivo dos internautas à forma como o grupo atua na página de Facebook do IRA.