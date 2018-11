Raphael Guerreiro volta a treinar na véspera da Itália

Raphael Guerreiro voltou aos treinos da seleção, esta sexta-feira, em véspera de encontro frente à Itália, partida a contar para a fase de grupos da Liga das Nações.

O defesa do Borussia Dortmund não tinha treinado na quinta-feira, em Lisboa, antes da viagem para solo italiano, devido a dores musculares provocadas por esforço. Esta sexta-feira, Guerreiro voltou a estar às ordens de Fernando Santos, no treino de adaptação ao relvado do San Siro. Aparentemente sem limitações, pelo que foi possível observar nos 15 minutos abertos à comunicação social.

Fernando Santos tinha convocado Kevin Rodrigues, lateral-esquerdo da Real Sociedad, como prevenção.

Portugal defronta a Itália no sábado, às 19h45, no San Siro, em Milão. Jogo a contar para a fase de grupos da Liga das Nações. O Itália-Portugal terá relato, em direto, na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.