Stephen Barclay, "ultra leal" a Theresa May, é o novo ministro do Brexit

Stephen Barclay vai deixar a pasta da Saúde do Governo britânico para ser o novo ministro do Brexit.



Considerado "ultra leal" à primeira-ministra, Theresa May, votou a favor da saida do Reino Unido da União Europeia no referendo de 2016.



May vai supervisionar pessoalmente a reta final das negociações com a UE, enquanto Barclay vai concentrar-se nos preparativos domésticos para o Brexit e tentar garantir a aprovação do esboço de acordo técnico pelo Parlamento de Londres, avança o porta-voz do Governo.



O novo homem forte do Brexit tem 46 anos, trabalhou na banca e no Ministério das Finanças.

Stephen Barclay vai substituir Dominic Raab, que abandonou a pasta do Brexit na quinta-feira em desacordo com o esboço de acordo alcançado com a UE.



Um total de seis ministros bateram com a porta, mergulhando o Governo de Theresa May numa crise, que pode ser agravada com uma eventual moção de censura no Parlamento.



Além de Stephen Barclay para a pasta do Brexit, o antigo ministro do Interior Amber Rudd foi nomeado ministro do Trabalho e Segurança Social, lugar até agora ocupado por Esther McVey.