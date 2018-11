​Bispos celebram 175 anos do Apostolado da Oração, dos jesuítas

Intitulada “Do coração de Cristo para o coração do mundo”, a nota pastoral dos bispos portugueses foi aprovada quinta-feira pela assembleia plenária da CEP, para assinalar os 175 anos do Apostolado da Oração que, por decisão do Papa Francisco, é agora uma Obra Pontifícia, mais conhecida por Rede Mundial de Oração do Papa.



“Com esta aprovação o Santo Padre assumiu, de forma ainda mais explícita, a importância deste serviço para a vida e a missão da Igreja”, começa por sublinhar o documento dos bispos, que reconhecem a grande importância desta obra dos jesuítas “não apenas ao longo da sua história no nosso país, desde a sua chegada em 1864, mas também na atualidade”.

“Fazer da vida diária uma oração pelos outros, especialmente pelas pessoas e situações pelas quais o Santo Padre pede uma atenção particular, é um tesouro da espiritualidade desta Rede Mundial de Oração”, lê-se nesta Nota Pastoral, que sublinha a importância das propostas que são feitas serem “para todos os cristãos”, e de forma “transversal a todas as espiritualidades, movimentos e sensibilidades eclesiais”, permitindo que cada um se disponibilize “nas suas orações e ações quotidianas, a ser apóstolo e colaborador na missão de Cristo”. Uma missão que tem, a cada mês, um motivo concreto, que o Papa propõe nas suas intenções de oração, que são divulgadas através de “O vídeo do Papa”.

A Nota Pastoral lembra que apesar do Apostolado da Oração ter já nascido “em 1844, numa casa de formação de jovens jesuítas, em Vals, no sul de França”, tem sido “um exemplo de adaptação de propostas e linguagens à cultura atual, tornando-a mais acessível às novas gerações através dos projetos digitais ‘Passo a Rezar’, ‘Click To Pray’ e ‘O Vídeo do Papa’”, estes últimos promovidos a nível internacional, e que ajudam a “tocar o coração de tantos jovens em todo o mundo, motivando-os a identificarem-se com o ser e o agir de Cristo, levando-os a ações concretas no seu dia a dia a favor dos outros”.

“Todas estas formas de participação constituem, a nosso ver, um bem para a vida da Igreja e a sua missão no mundo”, acrescentam os bispos, que não têm dúvidas de que a “simplicidade e profundidade” das propostas feitas pela Rede Mundial de Oração do Papa têm ajudado os cristãos a viverem melhor a sua fé. Um contributo “muito importante”, ainda mais no atual “contexto de crescente secularização e transformação das nossas sociedades, da própria Igreja e das suas estruturas”, acrescentam.

Os bispos portugueses decidiram, por tudo isto, associar-se às celebrações dos 175 anos do Apostolado da Oração. Tanto o Colóquio sobre o Coração de Jesus como a peregrinação nacional, que irão realizar-se dias 19 e 20 de outubro de 2019, em Fátima, vão ser iniciativas organizadas conjuntamente pela Conferência Episcopal Portuguesa, pelo Secretariado Nacional do Apostolado da Oração e pelo Santuário de Fátima.