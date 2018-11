Casillas voltaria ao Real Madrid se fosse chamado

Iker Casillas admite que regressaria à seleção espanhola e ao Real Madrid se fosse chamado de volta. O guarda-redes espanhol defende, ainda assim, que deu o rumo certo à carreira quando se transferiu para o FC Porto.

Casillas tornou-se jogador do FC Porto em 2015, após 16 anos na equipa principal do Real Madrid. Além disso, deixou de ser chamado para a seleção após o Euro 2016, competição em que foi sempre suplente de David de Gea.

Apesar de ter de saído de Espanha pela porta pequena, Casillas não rejeita um eventual regresso. "Se a seleção me chamasse, voltaria? Com todo o prazer. Se o Real Madrid me chamasse, voltaria? Pois claro. Não me posso esquecer de onde fui criado", assume o guarda-redes, em entrevista ao programa "Universo Valdano", do canal de televisão espanhol #Vamos.

Não obstante o sonho com o regresso às origens, Casillas está satisfeito com a opção de rumar ao FC Porto: "Creio que dei o passo certo. Se tivesse continuado no Real Madrid, teria tido um final pior do que aquele que tive".

A entrevista de Casillas a Jorge Valdano, antigo jogador, treinador e dirigente do Real Madrid, será reproduzida, na íntegra, na próxima quarta-feira, 21 de novembro, às 21h30.