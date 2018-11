Sub-21

Portugal vence na Polónia e tem apuramento bem encaminhado

16 nov, 2018 - 16:10 • Eduardo Soares da Silva

Polónia 0-1 Portugal. Seleção das quinas arranca a luta por um lugar na fase final do Europeu de Sub-21 com o pé direito, graças a um golo solitário do capitão Diogo Jota. Segunda mão do "play-off" na terça-feira, em Chaves.