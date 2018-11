Detidos cinco traficantes de droga no aeroporto de Lisboa

A Polícia Judiciária (PJ) deteve cinco pessoas suspeitas de tráfico de cocaína, no aeroporto de Lisboa, droga proveniente de um país da América Latina e suficiente para a composição de, pelo menos, 58.500 doses individuais.



A PJ adianta, em comunicado, três homens e duas mulheres foram detidos nos últimos três dias em ações distintas, tendo a Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes da PJ contado com a colaboração da PSP, Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) e Autoridade Tributária e Aduaneira.

A detenção dos cinco suspeitos ocorreu no âmbito do controlo que regularmente é feito aos passageiros com origem em países considerados de risco, tendo em vista a prevenção da introdução de droga em Portugal e em outros países europeus por via aérea.

A PJ adianta que na posse dos detidos foi apreendida elevada quantidade de cocaína que transportaram desde um país da América do Sul para Lisboa na respetiva bagagem e no interior do organismo, droga que, caso chegasse aos circuitos ilícitos de distribuição, seria suficiente para a composição de, pelo menos, 58.500 doses individuais.

Os arguidos, todos estrangeiros e com idades compreendidas entre os 21 e de 32 anos, ficaram em prisão preventiva após primeiro interrogatório judicial.

A Polícia Judiciária refere ainda que a investigação vai continuar.