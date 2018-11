Futsal. Benfica vence Sibiryak e dérbi pode ser decisivo

A equipa de futsal do Benfica venceu, esta sexta-feira, o Sibiryak por 4-2, na segunda jornada da Ronda de Elite da Liga dos Campeões.

As águias somaram a segunda vitória no grupo C, com golos de Bruno Coelho (bis), Robinho e Chaquinha, uma partida disputada no Pavilhão João Rocha, casa do Sporting, anfitrião do grupo.

Com esta vitória, o Benfica fica à espera do resultado entre o Sporting-Novo Vrijeme, disputado esta sexta-feira às 20h30.

Se os leões vencerem o emblema croata, o dérbi entre Benfica-Sporting, marcado para domingo, decidirá qual das equipas passa à próxima fase da Champions.

"Nada nos vai tirar a ambição de lutar pela 'final four'"

Joel Rocha, técnico das águias, mostrou-se naturalmente satisfeito pela vitória: "Estou plenamente satisfeito com a qualidade que tivemos durante os 40 minutos. Tinha dito ontem que hoje ia ser melhor e realmente foi, tanto individual como coletivamente. Tivemos 40 minutos de domínio e controlo total, e isso deixa-nos satisfeitos".

O treinador do Benfica quer impor a identidade das águias no dérbi frente ao Sporting, na última jornada disputada no domingo:

"Cada vez há menos segredos entre os dois grandes de Lisboa e da Europa e, agora sim, vamos preparar o jogo de domingo, mas em primeiro lugar recuperar e afinar aquilo que é a nossa identidade, que é isso que queremos impor no jogo do próximo domingo", disse, em declarações reproduzidas pelo site do Benfica.

"O jogo de domingo será decisivo para apurar o semifinalista desta Liga dos Campeões, mas nada neste tipo de contexto nos vai retirar a ambição de lutar pela passagem à final four", rematou.