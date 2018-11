Avançado de 16 anos chamado ao treino do FC Porto

Fábio Silva, avançado de 16 anos dos sub-19 do FC Porto, foi chamado, esta sexta-feira, pela primeira vez ao treino da equipa principal. Brahimi ausentou-se com autorização do clube. Os dragões preparam a receção ao Belenenses, para a quarta eliminatória da Taça de Portugal.

Fábio Silva leva dez golos, em 15 jogos, pelos juniores do FC Porto, esta temporada, três deles marcados na Youth League da UEFA. Na última época, pelos sub-17 portistas - então com 15 anos -, marcou 31 golos em 33 jogos. O jovem avançado foi resgatado à formação do Benfica, que por sua vez o tinha "pescado" no Dragão. Em 2016/17, a jogar, com 13 anos, nos sub-15 encarnados, apontou 26 golos em 35 jogos.

Fábio Silva é filho de Jorge Silva, antigo central do Boavista, e é visto como uma das grandes promessas da formação do FC Porto.

Brahimi dispensado

Brahimi esteve ausente do treino, devidamente autorizado pelo clube, segundo o site oficial dos dragões. No boletim clínico, constam os nomes de Aboubakar, que realizou tratamento, e de Fabiano, que fez treino integrado condicionado.

Além de Fábio Silva, foram chamados os guarda-redes Mbaye, da equipa B, e Francisco Meixedo, dos sub-19. Assim, Sérgio Conceição compensou a ausência dos seis jogadores que estão ao serviço das respetivas seleções: Danilo, Diogo Costa, Bruno Costa, Diogo Leite, Marega e Mbemba. Chidozie, por sua vez, regressou dos trabalhos da seleção da Nigéria.

O FC Porto volta a treinar no sábado, às 10h00, novamente à porta fechada, no Olival. O jogo com o Belenenses está marcado para 24 de novembro, às 20h45, no Estádio do Dragão.