Chuva impede Miguel Oliveira de melhorar nos treinos de Moto2

Miguel Oliveira registou o terceiro melhor tempo, no conjunto das duas sessões de treinos livres do GP da Comunidade Valencia, o último da temporada de MotoGP. O piloto português, que já sabe que será o segundo no Mundial de Moto2, ficou a 0.912s de Iker Lecuona, o mais rápido, que, tal como Oliveira, corre com uma KTM.

O segundo mais rápido foi Alex Márquez, em Kalex. A chuva piorou as condições da pista no Circuito Ricardo Tormo e os pilotos não conseguiram melhorar os tempos da manhã. Francesco Bagnaia, virtual campeão do mundo, ficou com o sexto tempo.

O mesmo aconteceu em MotoGP, com Marc Márquez a levar a Honda ao topo da tabela de tempos, seguido das Ducati privadas de Jack Miller, segundo, e Danilo Petrucci, terceiro.

O cenário só se alterou em Moto3, com os pilotos a beneficiarem de melhores condições e, na generalidade, a melhorarem os registos matinais. Antonio Lopez, em Honda, ficou com o tempo mais rápido, seguido de Marco Bezzechi, em KTM, e de Fabio di Giannantonio, em Honda. Jorge Martin, que garantiu o título na Malásia, fez o sexto registo.