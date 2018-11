Mercado de transferências na Premier League vai voltar a fechar mais cedo

O mercado de transferências na Premier League vai voltar a fechar antes do arranque da primeira jornada do campeonato, anunciou a Liga nas redes sociais.

À semelhança do que já aconteceu esta época, na próxima temporada os clubes só vão poder inscrever jogadores até 8 de agosto de 2019, véspera da partida inaugural do primeiro escalão do futebol inglês.



A decisão surge após uma reunião de clubes que decorreu na quinta-feira e que já tinha aprovado a utilização do videoárbitro para a próxima época. Os clubes continuam a poder vender jogadores para os países onde os mercados apenas fecham no dia 31 de agosto.