Quer deixar de fumar? "É mais fácil do que se está à espera”

Há três semanas que Miguel Teixeira não fuma. “Sinto-me bem. Estou orgulhoso. Principalmente, estou orgulhoso de estar a conseguir”, diz. "Não está a ser fácil, mas é mais fácil do que estava à espera. Pode parecer parvo, mas é assim.”

“Apetece-me fumar e custa-me”, admite. “Mas depois passo e o cheiro já é coisa que me começa a fazer um bocado de confusão, o que é bom.”

"Quando for papá também vou fumar." Foram estas palavras, proferidas pelo filho de 5 anos, que levaram Miguel Teixeira a avançar para uma vida sem fumo.

“Larguem que não é assim tão difícil”

O conselho é de Maria Amélia Costa. Há dois anos que pensava deixar o tabaco, mas só o conseguiu quando lhe foi dito que poderia ter de ser operada a um peito.

“Fui falar com a médica de família para me receitar alguma coisa”, revela. Deixou de fumar com a ajuda de medicação, já lá vão quase seis meses.

“Não foi tão difícil como eu estava à espera”, reconhece. E a suspeita de doença só fez com que se decidisse mais rápido. Isso e o facto de ter perdido um cunhado quatro meses depois de lhe ter sido diagnosticado um cancro no pulmão. “Isso também conta muito. Acho que ainda foi motivo maior.”

Durante cerca de 35 anos, Amélia fumou sete a oito cigarros por dia. Contas feitas terá fumado mais de 102 mil cigarros. O receio de não conseguir largar e depois ficar a fumar mais inibia-a de tentar deixar o vício.

“Tenho pessoas amigas que tentaram largar e largavam durante algum tempo e depois, quando voltavam, começavam com o dobro dos cigarros, a fumar sempre muito mais. Eu, como nunca fui uma grande fumadora, tinha medo de começar a fumar mais”, conta à Renascença.

Hoje, meio ano depois de ter parado, já não sente qualquer vontade de pegar num cigarro, nem sequer quando está perto de pessoas que fumam.