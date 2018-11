William Carvalho quer fechar contas da Liga das Nações no jogo com a Itália

William Carvalho espera um jogo difícil frente a uma Itália "diferente", mas quer assegurar a qualificação para a "final four" da Liga das Nações, com uma vitória em Milão, no San Siro.

Em declarações em conferência de imprensa, já em solo italiano, o médio do Bétis de Sevilha deixou elogios à "squadra azzurra", que estará mais forte do que na partida disputada no Estádio da Luz, que terminou com uma vitória portuguesa, por 1-0:

"Eles estão diferentes, regressaram jogadores com imensa qualidade e temos de ter isso em conta. Nós estamos bem, temos trabalhado bem e estamos prontos para mais um jogo difícil. A seleção italiana tem grandes jogadores e muita história, é sempre um jogo difícil".

Basta o empate, mas objetivo é a vitória

Ainda com dois jogos por disputar na fase de grupos da Liga das Nações, um empate chega à seleção portuguesa em San Siro para garantir um lugar na "final four" da competição. No entanto, e à semelhança de Pizzi e Rúben Neves, William só pensa na vitória:

"Nunca pensamos no empate. Portugal joga para ganhar em todos os jogos e amanha é mais uma partida em que queremos obter os três pontos para podermos qualificar-nos".

Nas últimas partidas da seleção portuguesa, o ex-Sporting tem alinhado na posição oito, à frente de Rúben Neves, uma posição mais avançada do que a que normalmente ocupa no clube: "Não tenho preferência na posição, sou mais um jogador e quero ajudar a equipa seja onde for".

William mostrou-se ansioso por jogar no San Siro, um dos estádios mais míticos do futebol italiano, que dá casa ao AC Milan e Inter de Milão: "É um estádio onde já jogaram belíssimos jogadores. Vai ser um ambiente difícil para Portugal, mas vamos concentrar-nos só no jogo".

Portugal defronta a Itália no sábado, às 19h45, em jogo a contar para a fase de grupos da Liga das Nações. A partida terá relato na Renascença em direto do palco do jogo, em Milão, e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.