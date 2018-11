Mayweather contra Khabib, o combate desejado pode acontecer

A ideia de juntar os dois homens que detém sequências impressionantes de 50 vitórias e zero derrotas (o norte-americano) e 27 vitórias e zero derrotas (o russo) está assim a agitar o mundo dos combates.

O "boxeur" norte-americano, que está retirado, já fez saber que pelo preço certo poderá regressar à competição. Kabhib, através do representante, afirmou que está à procura de uma luta que renda 50 milhões de dólares (44 milhões de euros), um valor que, no contexto atual, só Mayweather pode garantir.

Em declarações ao site TMZ Sports, Mayweather disse que ficaria feliz de regressar numa luta contra Khabib. No entanto, disse que isso só acontecerá se for com as regras que ele estabelecer. Ou seja, a luta terá de ser num ringue de boxe.

“O Kabib é que me procurou, não fui eu. Digam-me onde é que ele conseguiu antes um cheque de nove algarismo para combater? Se ele nunca conseguiu, ele não é o cabeça de cartaz. Eu sou, e se eles querem que isto aconteça devem vir perguntar-me o que é que eu quero. Será à minha maneira com as minhas regras”, afirmou o norte-americano.

O russo já tinha dito que não se importaria de lutar boxe com o campeão norte-americano, pelo que não parece que seja por esse motivo que o combate não irá ocorrer.