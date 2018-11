Neuville a lutar contra o prejuízo no Rali da Austrália

Thierry Neuville foi o piloto que mais perdeu no primeiro dia do Rali da Austrália, a última prova do WRC (Mundial de Ralis), que vai definir o nome do novo campeão do mundo. O belga compete com Tanak e Ogier, sendo que precisa de recuperar quatro pontos para o francês da Ford.

Um furo na sexta das oito especiais do dia atirou o piloto da Hyundai para a 10º posto da geral. Neuville está a 33 segundos de Ogier, que controla o andamento, na 6ª posição, à frente dos companheiros de equipa, Evans e Suninen, que abriram caminho para que o pentacampeão do mundo ficasse mais próximo de revalidar o título.

Ott Tanak é o melhor classificado dos três candidatos, mas também é aquele que mais contas tem de fazer. Se Ogier e Neuville estão separados por, apenas, três pontos, com vantagem para o francês, Tanak está 20 pontos atrás de Neuville e tem 23 de diferença para Ogier.

O estónio da Toyota está no 5º lugar, com 21.3 segundos de vantagem sobre Ogier e a 28.3s do líder, Mads Ostberg. O piloto da Citroen aproveitou a posição na estrada para segurar a liderança. Ostberg tem 6.8 segundos de vantagem sobre o seu companheiro de equipa, o irlandês Craig Breen. Latvala, em Toyota, é o 3º classificado e pode ter importância estratégica para Tanak. O 4º classificado é Hayden Paddon, em Hyundai.

Este sábado, correm-se mais dez especiais do Rali da Austrália. O Mundial termina no domingo, com a "power stage", na classificativa de Wedding Bells.