Domingos: "Portugal é melhor do que a Itália e podemos voltar a ganhar"

Domingos Paciência está convencido que Portugal vai voltar a derrotar a Itália. O antigo internacional português, que há 25 anos jogou pela seleção em Milão, considera que "Portugal é mais forte que a Itália, neste momento". "A nossa equipa está renovada e Fernando Santos tem um leque alargado de opções. Isso é mérito dele. Podemos voltar a ganhar, temos melhores jogadores", observa Domingos, em entrevista à Renascença.

O jogo deste sábado é um regresso da seleção nacional ao San Siro, onde há 25 anos perdeu com os italianos, num jogo que ditou o afastamento da equipa portuguesa do Mundial de 94, que se realizou nos Estados Unidos.

Domingos esteve nesse jogo e fala de "uma derrota ingrata e que nos afastou do Mundial". Carlos Queiroz era o selecionador e no lançamento do jogo, recorda Domingos, disse aos jogadores que não trocava nenhum dos seus jogadores pelos italianos.

A memória de um jogo marcante

"Era uma grande seleção, mas a Itália também tinha uma geração de ouro. Tínhamos ganho 5-0 à Escócia e era necessário ganhar em Itália", mas Portugal, perdeu, por 1-0, com golo de Dino Baggio.

Mas mais do que a derrota, ou a expulsão de Fernando Couto, o desafio ficou marcado pelas palavras finais de Carlos Queiroz. Na sua primeira passagem pela seleção A, O treinador disse que era preciso varrer a porcaria da Federação Portuguesa de Futebol, então liderada por Vítor Vasques.

Era a seleção da geração de ouro, que ficou de fora do seu primeiro Mundial, com Baía, Jorge Costa, Fernando Couto, João Vieira Pinto, Rui Costa, Paulo Sousa e Domingos Paciência, entre outros.

Este sábado, a história é outra. O jogo é às 19h45, de novo em Milão. O relato do Itália-Portugal passa na Renascença. Tudo ao minuto em rr.sapo.pt.