NBA. Warriors caem em combate com os Rockets

Os Golden State Warriors foram vulgarizados na visita a Houston, por uma equipa dos Rockets que parece revigorada, depois da saída de Carmelo Anthony. Os texanos venceram, por 107-86, naquele que foi o terceiro triunfo consecutivo da equipa de Mike D'Antoni na fase regular da NBA.

Os campeões voltaram a acusar a ausência de Steph Curry, que continua a recuperar de lesão, e a prestação de Draymond Green não passou despercebida. Depois de ter discutido com Durant, no jogo com os Clippers, Green foi suspenso pelos Warriors, por um jogo, voltou em Houston, mas não marcou qualquer ponto. Coincidência ou consequência é a dúvida que fica por esclarecer.

O motivo da discussão entre os dois jogadores foi o facto de Green ter assumido um lançamento, em Los Angeles, quando Durant reclamava que a bola lhe deveria ter sido passada.

Quatro derrotas para os Warriors

Foi a quarta derrota dos Warriors, a segunda numa semana, depois de na segunda-feira terem perdido com os Clippers (121-116).

James Harden, com 27 pontos, foi o melhor marcador do encontro. James Ennis III, com 19 pontos, e Eric Gordon, com 17, também estiveram em destaque nos Rockets. Capela andou a dominar tabelas, com dez pontos e dez ressaltos. O melhor marcador de Golden State foi Kevin Durant, com 20 pontos.

Apesar da derrota, os Warriors continuam na liderança da Conferência Este da NBA, com 12 jogos ganhos e quatro perdidos. Os Houston Rockets estão a recuperar, mas ainda surgem atrasados, no 12º posto da Conferência, com sete vitórias e sete derrotas.

NBA

Resultados

Houston Rockets-Golden Sate Warriors, 107-86

Denver Nuggets-Atlanta Hawks, 138-93

Los Angeles Clippers-San Antonio Spurs, 116-111