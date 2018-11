Jorge Jesus arrancou a época no Al Hilal com 13 vitórias consecutivas, feito inédito no futebol árabe. Jesus assegura, em entrevista ao jornal "A Bola", que a sua fama já rivaliza com a de Cristiano Ronaldo.

O treinador revela que, quando um jogo termina, os adeptos começam todos a gritar o seu nome e acredita que, em Riade, "talvez já seja tão ou mesmo mais conhecido que Cristiano Ronaldo". Até em Meca, cidade sagrada do Islão, gritaram por Jesus.

"Quando é no nosso estádio, uma parte grita Jorge, a outra 'Résus', como se fosse Jesus em espanhol. Em Meca, no final do jogo, começaram todos a gritar 'I love you Jesus' ["adoro-te Jesus"]", conta o técnico.

Jorge Jesus tem outra história que revela a paixão do povo saudita pelo futebol e pelo treinador:"Vou na rua e há homens que me dizem: 'Jesus, I love you!'. E depois dão-me beijos na cara. Ao princípio fazia-me muita confusão, agora sei que faz parte da maneira de ser deles. São adeptos apaixonados, muito mais apaixonados que os portugueses".

As 13 vitórias consecutivas, oito delas no campeonato, são prova do trabalho que o Al Hilal tem desenvolvido. Jorge Jesus não tem dúvidas, aliás, de que a sua equipa em Portugal, "lutava pelo título".

Jesus soube em dezembro que Ronaldo ia deixar o Real Madrid

Jorge Jesus já é tão ou mais popular que Cristiano Ronaldo, mas essa "rivalidade" não entra na relação entre ambos. Nesta entrevista ao jornal "A Bola", o treinador revela que "fala muito" com o avançado da Juventus e que até foi dos primeiros a ter uma ideia da sua saída do Real Madrid para a Juventus.

"Ele nunca foi meu jogador, mas falo muito com ele. Em dezembro último, almocei com ele e ele já me dizia que se calhar ia mudar", revela. Ronaldo perdeu a corrida pelo troféu de melhor jogador do mundo para Modric e Jesus não entende as razões que levaram a essa decisão.

"O Modric é um excelente jogador, de elite, mas ao pé de Ronaldo... Estamos a brincar? Dá para perceber que o futebol é interesse, não pode ganhar o Modric. O Ronaldo e o Messi são os melhores, não há comparação possível, não há ninguém no mundo que se possa aproximar deles,destes dois seres humanos e grandes jogadores. Nem Neymar. Venha o nome que vier", afirma, categoricamente.

Amizade com Lopetegui

Outra revelação que Jorge Jesus faz, nesta entrevista ao jornal "A Bola", é sobre o laço de amizade que o une a Julen Lopetegui, com quem teve algumas divergências, aquando da passagem do espanhol pelo FC Porto.

Jesus conta que foi "o primeiro a falar com Lopetegui", depois da sua saída do Real Madrid. "Sou amigo de Lopetegui", sublinha.