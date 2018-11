Jesus agradecido ao Benfica

A entrevista de Jorge Jesus, ao jornal "A Bola", quebra com uma semana de manchetes dominadas pela detenção de Bruno de Carvalho. O antigo treinador do Sporting, hoje no Al Hilal, da Arábia Saudita, recorda passagem pela Luz.

"Sou conhecido no mundo graças ao Benfica", titula "A Bola". Adorado na Arábia, mas incapaz de esquecer Portugal. O treinador aborda a possibilidade de regressar ao Benfica, manifesta surpresa pela detenção de Bruno de Carvalho, sublinha qualidade de Varandas e revela que é amigo de Lopetegui.

O "Record" constrói manchete com Rui Vitória: "Magoado mas seguro". Lenços brancos e assobios deixaram técnico triste com as bancadas da Luz. Será o treinador do Benfica até ao final da época.

Ainda na primeira página do jornal da Cofina, destaque para o interesse do Sporting em Eustáquio. O médio do Desportivo de Chaves poderá rumar a Alvalade já em janeiro, a troco de sete milhões de euros. Domingos Duarte e Matheus Pereira, jogadores do Sporting que já passaram pelo clube transmontano, podem entrar no negócio.

"O Jogo" apresenta entrevista a Jackson Martínez. O avançado do Portimonense recorda passagem pelo FC Porto: "O senhor do Dragão". Em dia de aniversário do Estádio do Dragão, "O Jogo" entrevista o jogador que tem mais golos marcados naquele palco. "O golo mais bonito foi o calcanhar ao Sporting", confessa o colombiano.

A libertação de Bruno de Carvalho, após quatro noites de cativeiro, em Alcochete, surge como nota de rodapé nas primeiras páginas dos jornais desportivos. O jogo da seleção nacional com a Itália, no sábado, para a Liga das Nações, também surge discretamente entre os principais destaques.