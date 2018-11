Risco para crianças. Infarmed retira do mercado gel para hematomas

A Autoridade Nacional do Medicamento determinou a retirada imediata do mercado do produto AdniKid Gel Stick, destinado a crianças até aos três anos, utilizado para as nódoas negras, por colocar em risco a segurança das crianças.

Em comunicado publicado na site, o Infarmed determina a suspensão e retirada imediata do mercado do produto AdniKid Gel Stick Nódoas Negras, Pancadas, Inchaços 15 gramas, destinado especificamente a crianças com menos de 3 anos para combater os hematomas, nódoas negras, pancadas e inchaços.

O Infarmed esclarece que o produto "contém uma mistura de extratos de plantas e alega possuir propriedades curativas na inflamação, dor muscular e articular que não são compatíveis com a definição de produto cosmético".

"Atendendo a que o uso deste produto pode colocar em risco a segurança das crianças", a autoridade do medicamento ordena a suspensão imediata da comercialização e a sua retirada do mercado.

Na nota, o Infarmed salienta que os consumidores que possuam este produto não o devem utilizar e as entidades que disponham dele devem proceder à sua devolução.

Para obter informações adicionais, os consumidores e entidades devem contactar a empresa Adnpharma - Produtos Cosméticos e Farmacêuticos, Lda.