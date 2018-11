Incêndio na Califórnia. Pelo menos 63 mortos e mais de 600 desaparecidos

As autoridades da Califórnia atualizaram para 630 o número de desaparecidos no incêndio, que teve início na semana, e confirmam 63 pessoas mortas. A zona mais afetada é “Paradise”, uma região com 27 mil habitantes.



Esta quinta-feira, o número de desaparecidos divulgado pelas autoridades norte-americanas era de pouco mais de 100. Na noite passada o número subiu 297 e, esta manhã, o número de pessoas por localizar duplicou. Foi criada uma lista onde os nomes são atualizados ao minuto.

Amostras de ADN estão a ser recolhidas, junto de familiares dos desaparecidos, para confirmar a identidade dos corpos encontrados, mas prevê-se que alguns restos mortais poderão estar num estado em que não será possível fazer testes conclusivos.

A Casa Branca anunciou que Donald Trump vai reunir-se com as vítimas do incêndio da Califórnia este sábado.

Esta deslocação acontece após Presidente ter criticado a forma como a gestão dos incêndios foi feita. “Não há razão para fogo massivo, mortal e que está a custar a floresta na Califórnia a não ser uma fraca gestão”, escreveu Trump no Twitter.

O Departamento de Floresta e Proteção de Incêndios da Califórnia faz o balanço dos estragos provocados pelo incêndio que teve início a 8 de novembro: 12 mil infraestruturas e habitações ficaram destruídas e 50 mil pessoas foram retiradas das suas habitações.

Já arderam mais de 230 mil hectares, naquele que é o mais mortífero da história daquele estado norte-americano.