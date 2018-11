Califórnia. Trump vai visitar zonas afetadas pelos incêndios

O Presidente dos Estados Unidos vai visitar a Califórnia no sábado para se encontrar com as pessoas afetadas pelos incêndios que lavram no Estado, causando 59 mortos e mais de 300 desaparecidos.

“O Presidente vai viajar este sábado para se reunir com as pessoas afetadas pelos incêndios. Mais detalhes serão dados quando estiverem disponíveis", afirmou Lindsay Walters, porta-voz da Casa Branca.

No fim de semana, Donald Trump desencadeou uma controvérsia ao atribuir a culpa pelos incêndios a uma "absoluta má gestão" das autoridades da Califórnia e ameaçou cancelar futuras ajudas federais.

O Presidente aprovou na semana passada uma declaração de emergência, de modo a ajudar as zonas afetadas, mas insistiu que tal não se poderia repetir no futuro.

Além disso, Trump declarou os incêndios como "desastre de gravidade especial", que oferecerá às vítimas ajuda financeira do governo federal para alojamento, desemprego, despesas legais e tratamento psicológico.

As autoridades norte-americanas anunciaram que existem mais de 300 pessoas desaparecidas devido ao incêndio em Paradise, no norte da Califórnia, que causou pelo menos 56 mortos.

O gabinete do xerife de Butte divulgou uma lista com 130 nomes de pessoas desaparecidas na noite de quarta-feira, mas já hoje o número passou para mais de 300, apesar de as autoridades admitirem que a lista pode ter nomes de pessoas que escaparam ilesas e apenas não conseguiram contactar as autoridades ou familiares.

A maioria dos desaparecidos reside na vila de Paradise, no norte da Califórnia, com cerca de 27 mil habitantes, local onde as chamas destruíram mais de sete mil casas e dezenas de edifícios comerciais e outras estruturas.

Este incêndio no norte da Califórnia já causou pelo menos 56 mortos, com as autoridades a empenharem mais de 450 elementos das organizações de socorro nas buscas.

O incêndio em Paradise é o mais mortífero na história da Califórnia desde que existem registos. Antes deste incêndio, o mais mortífero na região tinha sido em 1933 em Griffith Park, em Los Angeles, e matou 29 pessoas.

O número total de mortos em incêndios no Estado da Califórnia aumentou para 59, um número que incluiu também as três vítimas mortais de um incêndio que lavra em Malibu, no sul deste Estado, com as autoridades a afirmarem que não existem desaparecidos nesta zona.

Os incêndios deflagraram na semana passada no sul e no norte do estado da Califórnia e rapidamente avançaram em várias frentes, alimentados por ventos fortes, destruindo dezenas de milhares de edifícios e obrigando ao encerramento de escolas, ao corte de estradas e à evacuação de localidades inteiras.