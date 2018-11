Benfica. “Haja sempre memória, haja sempre afeto, haja sempre gratidão", pede Simões

O presidente do Benfica e António Simões cruzaram-se pela primeira vez após a polémica entre o antigo jogador encarnado e o clube por alegada censura na televisão do clube. O encontro deu-se na Assembleia da República numa cerimónia onde a Associação de Benfiquistas do Parlamento homenageou os campeões europeus de 1961 e 1962.

À chegada, Luís Filipe Vieira fez um cumprimento de circunstância a António Simões e, após a cerimónia, fez questão em não falar do assunto, garantindo que não está chateado com ninguém.

No discurso, António Simões voltou ao assunto a reafirmar a ideia que levou ao desentendimento com o presidente do Benfica.

"Há tempos quando afirmei ‘eu sou o Benfica’, houve quem interpretasse a expressão como um delírio egocêntrico ou um impulso de vaidade. O que disse, a título de exemplo, até em tempos também disse sobre o Luisão. E digo aqui, meus caríssimos, Ângelo, Artur, José Augusto, Mário João e Cruz: vocês não são apenas do Benfica, vocês são o Benfica”, referiu.

Simões terminou o seu discurso com um apelo: "Haja sempre memória, haja sempre afeto, haja sempre gratidão".

Luís Filipe Vieira foi o último a discursar, sublinhando o nome dos homenageados, elogiando a iniciativa que levou a esta homenagem a jogadores que estiveram na base do crescimento do Benfica.

"O Ângelo Martins, o António Simões, o Artur Santos, o Fernando Cruz, o José Augusto e o Mário João, aqui presentes e homenageados, representam juntos a conquista de 82 títulos de campeões nacionais e europeus. Feito absolutamente notável. Vocês, os seis, são os justos homenageados desta noite. Mas é justo que se recordem aqueles que, de igual forma, contribuíram para essas conquistas: Costa Pereira, Cavém, Germano, José Neto, Joaquim Santana, Mário Coluna, José Águas, capitão nas duas finais, e Eusébio, símbolo maior de todos nós e que aqui também já homenageámos. O treinador Béla Guttmann e os presidentes Vieira de Brito e Fezas Vital", referiu o dirigente encarnado.

"As vossas conquistas pioneiras confirmaram o Benfica como referência desportiva nacional e internacional", acrescentou.

Segundo Vieira, "Portugal foi pioneiro da globalização, através dos descobrimentos. O Sport Lisboa e Benfica foi pioneiro da globalização do futebol português".