Judiciária em buscas na Universidade do Minho

A Polícia Judiciária (PJ) esteve esta quinta-feira a realizar buscas na sede dos Serviços de Ação Social da Universidade do Minho (SASUM).

Segundo o Diário do Minho, os elementos da PJ entraram nas instalações dos SASUM logo pelas 09h00. Computadores e diversos documentos foram apreendidos.

A mesma fonte acrescenta que em causa está a gestão do antigo administrador dos SASUM, Carlos Silva, atualmente administrador executivo da InvestBraga, agência de desenvolvimento económico da Câmara de Braga.

O reitor da Universidade do Minho, Rui Vieira de Castro, e o atual administrador dos SASUM confirmam as buscas ao Diário do Minho.