Sub-20. Portugal derrota Polónia em jogo de preparação

A seleção de sub-20 venceu, esta quinta-feira, a Polónia por 2-0 em mais um jogo de preparação para o Mundial da categoria.

Os golos no estádio do Algarve foram apontado por Elves Baldé, aos 30 minutos, e Leandro Cardoso, aos 85.

A equipa de Hélio Sousa volta a jogar na sexta-feira, no Estádio Municipal Belavista, no Parchal, frente à Eslováquia, pelas 17h00, antes de encerrar o estágio de preparação frente ao mesmo adversário no domingo, em Portimão, à mesma hora.



O Mundial sub-20 vai jogar-se precisamente na Polónia entre 23 de maio e 15 de junho de 2019.