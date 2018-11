Brexit. Primeira-ministra defende acordo com Bruxelas e volta a descartar novo referendo

A primeira-ministra britânica garantiu esta quinta-feira que vai manter-se em funções apesar de seis membros do seu Governo se terem demitido nas últimas 12 horas, adiantando aos jornalistas que vai continuar a conduzir o processo de saída do Reino Unido da União Europeia.

Numa antecipada conferência de imprensa na residência oficial da chefe do Governo, em Downing Street, Theresa May sublinhou que "liderança é saber tomar as decisões certas, não as mais fáceis", para justificar porque é que vai continuar no cargo, isto apesar das demissões em catadupa e do facto de vários deputados do seu Partido Conservador estarem empenhados em votar uma moção de censura ao seu Governo.

Na mesma conferência de imprensa, May voltou a descartar a possibilidade de convocar um novo referendo sobre a saída da União Europeia, apesar das várias pressões nesse sentido. "No que depender de mim não haverá segundo referendo", garantiu quando questionada sobre a vontade de uma parte considerável da população britânica.

Antes da sessão de perguntas e respostas, a chefe do Executivo britânico garantiu: "Este acordo concretiza aquilo em que as pessoas votaram e é do interesse nacional [aprová-lo]. Só podemos assegurar isso se nos unirmos em torno do acordo alcançado pelo Governo ontem."

O encontro com os jornalistas teve lugar depois de a primeira-ministra britânica ter enfrentado os membros do Parlamento esta manhã para lhes apresentar o esboço de acordo técnico para o Brexit que o seu Governo negociou com Bruxelas.