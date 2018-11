Portugal defende "relançamento do processo político" na Venezuela

O ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, defende o “relançamento” do processo político na Venezuela, país com uma grande comunidade portuguesa que está mergulhado numa grave crise social e económica.



Em entrevista telefónica à Renascença a partir da Guatemala, onde está para a 26.ª Cimeira Ibero-Americana, Augustos Santos Silva defende que Portugal e a União Europeia têm “legitimidade” para ajudar a encontrar uma solução para o país liderado por Nicolas Maduro.

“Achamos que não há nenhuma solução de fora para dentro na Venezuela, muito menos uma solução que não seja política, uma solução militar ou desse tipo. O processo político venezuelano tem que ser relançado e a União Europeia deve, com a legitimidade que tem e dentro das suas possibilidades, ajudar ao relançamento desse processo político, porque há pelo menos, neste momento, um milhão de pessoas que vivem na Venezuela e que são também nacionais de países europeus”, sublinha.

Augusto Santos Silva afirma que esta é uma questão que “diz muito a Portugal”, por causa dos interesses de Portugal na Venezuela e da “nossa vasta comunidade”.

Sobre a 26.ª Cimeira Ibero-Americana, que decorra na Guatemala, o ministro português dos Negócios Estrangeiros destaca o debate em torno da agenda das migrações, numa altura em que decorrem na América Latina importantes vagas de imigração, como é o caso do êxodo da Venezuela.

“Portugal tem um interesse direito neste tema por causa da nossa comunidade luso-venezuelana”, sublinha o chefe da diplomacia nesta entrevista à Renascença.

As comemorações do 5.º centenário da viagem de circunavegação de Fernão de Magalhães e o diálogo político ibero-americano, um espaço de países com 700 milhões habitantes, falantes de Português e Espanhol.

A comunidade ibero-americana é composta por 19 países da América Latina e por três países europeus, Espanha, Portugal e Andorra, e realizou a primeira cimeira em 1991.