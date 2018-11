Kevin Rodrigues convocado para a seleção

Kevin Rodrigues, lateral esquerdo da Real Sociedad, foi convocado para integrar a convocatória da seleção portuguesa.

A chamada do defesa esquerdo estará relacionada com as limitações físicas de Raphael Guerreiro, que não treinou esta sexta-feira devido a uma mialgia de esforço. O defesa do Dortmund não abandonou, no entanto, a concentração portuguesa, pelo que se espera que recupere a tempo da partida frente à Polónia.

O defesa vai-se juntar à comitiva nacional, que já se encontra a viajar para solo italiano, com chegada prevista para as 17h15, hora portuguesa. Kevin Rodrigues já somou duas internacionalizações pela seleção principal: primeiro em 2017, num amigável frente à Arábia Saudita, e tambem na última partida disputada pela seleção, frente à Escócia.

O lateral esquerdo de 24 anos, formado no Toulouse, chegou à Real Sociedad em 2015 e tem conquistado um lugar na equipa principal do emblema basco.

Portugal vai defrontar a Itália no sábado, às 19h45, no San Siro, jogo a contar para a fase de grupos da Liga das Nações. A partida terá relato diretamente de um dos palcos mais icónicos do futebol internacional na antena da Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.