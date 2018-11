Benfica arranca Ronda de Elite com goleada

O Benfica bateu, esta sexta-feira, o Novo Vrijeme por 5-0, em partida a contar para a primeira jornada do grupo C da Ronda de Elite da Liga dos Campeões de futsal.

Raúl Campos apontou três dos golos das águias. Fábio Cecílio e Robinho fecham a lista de marcadores.

O Benfica volta a entrar em campo no sábado, para defrontar os russos do Sibiryak. Na derradeira partida, disputada no domingo, as águias medem força com o Sporting, anfitriões do grupo.

Leões jogam ainda esta sexta-feira, frente ao emblema russo, às 20h00.