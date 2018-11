Mancini quer vencer Portugal para ainda sonhar com a qualificação

Roberto Mancini, selecionador italiano, quer vencer Portugal para ainda poder sonhar com um lugar na fase final da Liga das Nações.

Em declarações reproduzidas no Twitter da seleção "azzurra", o técnico admite a desilusão na derrota no Estádio da Luz, mas quer vingar o resultado em San Siro: "O nosso objetivo era chegar à fase final da Liga das Nações. No primeiro jogo, é verdade, perdemos em Portugal. Jogámos com uma equipa muito jovem e mudámos muita coisa".

Mancini está ciente que Portugal apenas precisa de um ponto nas próximas duas partidas para assegurar a passagem, mas uma vitória em San Siro abre a porta a outro desfecho: "Agora temos uma hipótese e para isso temos que vencer em San Siro. Temos de pensar nisso. Depois veremos o que acontece no Portugal-Polónia".

"O nosso primeiro objetivo é fazer um bom jogo, como fizemos nas duas últimas partidas, ser uma equipa ofensiva, ser uma equipa que anime o público que estará no San Siro, porque sempre que a seleção joga lá, o estádio está cheio", diz.

O selecionador recordou uma partida entre a seleção italiana e Portugal, em 1993, precisamente em San Siro. Mancini estava em campo e espera que o resultado seja um "prenúncio" para a partida de sábado:

"Ganhámos 1-0, com golo do Dino Baggio e foi a 17 de novembro como será o nosso próximo jogo, em Milão. Esperemos que seja um bom prenúncio para a Liga das Nações, para o jogo e, sobretudo, para o futuro".

Portugal defronta a Itália este sábado, às 19h45, em San Siro, jogo a contar para a fase de grupos da Liga das Nações. A partida terá relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.