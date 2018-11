Vaticano vai ter presépio de areia

A Praça de São Pedro vai apresentar neste Natal, aos visitantes e peregrinos de todo o mundo, um presépio inédito, integralmente esculpido em areia, oferta da cidade de Jesolo e do Patriarcado de Veneza, na Itália.

Já este sábado, uma “pirâmide de areia” vai tomar conta do espaço diante da Basílica do Vaticano; no próximo dia 21, quatro escultores – Richard Varano (EUA), Ilya Filimontsev (Rússia), Susanne Ruseler (Holanda) e Rodovan Ziuny (República Checa) – começam a modelar o Presépio de Areia (Sand Nativity), após a instalação da cobertura de proteção contra a chuva.

1.300 metros cúbicos de areia da praia veneziana vão ser prensados em caixas para criar os blocos da pirâmide, pesando 700 toneladas; o presépio é um baixo-relevo de 16 metros de comprimento, cinco de altura e seis de profundidade, com uma área de 25 metros quadrados.

Além do tradicional presépio, a Praça de São Pedro vai receber uma árvore de Natal, oferta da Região Friuli Venezia Giulia e da Diocese de Concordia-Pordenone, no nordeste da Itália; trata-se de um abeto vermelho de cerca de 21 metros de altura, com um diâmetro de 50 centímetros e uma circunferência máxima de cerca de 10 metros na base, proveniente da Floresta de Cansiglio.

A árvore chega à Praça São Pedro na madrugada de 22 de novembro; a decoração é fornecida e instalada pela Diretoria de Serviços Técnicos do Governatorato do Estado da Cidade do Vaticano, incluindo um sistema de iluminação de última geração, para limitar o impacto ambiental e o consumo de energia.

O Papa vai receber em audiência, a 7 de dezembro, delegações das comunidades que oferecem o presépio e a árvore, que são iluminados nesse mesmo dia, à tarde.

Os símbolos do Natal na Praça de São Pedro começam a ser desmontados no dia 13 de janeiro de 2019, domingo do Batismo do Senhor e final do tempo de Natal; a árvore vai ser entregue a uma empresa especializada para a reutilização de material de madeira maciça.