Premier League vai ter VAR na próxima época

A Premier League vai contar com o recurso do videoárbitro na época 2019/2020. Os clubes ingleses acordaram a introdução do VAR esta quinta-feira.

Os resultados dos testes ao VAR (do inglês "Video Assistant Referee") deste início de época foram apresentados aos clubes e, em comunicado, a Premier League confirmou que os árbitros ingleses vão poder pedir ajuda ao vídeoárbitro na próxima época.

"A liga confirma agora que irá apresentar um pedido formal à FIFA para usar o VAR na próxima época", diz a liga inglesa.

A Premier League já utiliza a tecnologia "olho-de-falcão", que avalia se a bola passou completamente a linha de golo, desde 2013.

"O programa de testes da Premier League continuará ativo até ao final da época, com ênfase aos sábados à tarde em que vários jogos são jogados ao mesmo tempo", acrescentou a liga inglesa.

A decisão surge depois de decisões que provocaram forte indignação no passado fim-de-semana, especialmente no empate entre o Southampton e o Watford, que ficou 1-1.

Charlie Austin, jogador do Southampton, exigiu a introdução do VAR depois do seu golo ter sido invalidado pelo árbitro Simon Hooper, que disse que o colega de Austin, Maya Yoshida, interferiu na jogada em posição de fora-de-jogo.

O treinador do Southampton, Mark Hughes, disse que a liga inglesa estava "na idade das trevas" por ainda não ter VAR.

A liga inglesa aceitou para esta época a utilização do VAR na Taça de Inglaterra (ou FA Cup) e na Taça da Liga, para testar a tecnologia. Mas os resultados acabaram por ser controversos, com vários treinadores a queixarem-se dos árbitros não terem recorrido à tecnologia em decisões controversas.

As ligas portuguesa, espanhola, italiana, alemã já utilizam o VAR e a tecnologia foi utilizada no Campeonato do Mundo na Rússia, este ano.