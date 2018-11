​Açores. Depressão Carlos põe duas ilhas sob aviso vermelho

A depressão Carlos aproxima-se do arquipélago dos Açores e levou já a meteorologia a avançar com o aviso vermelho para as ilhas das Flores e Corvo, devido a previsão de ondas até 11 metros.

Segundo Vanda Lopes, do Instituto Português de Meteorologia (IPMA) dos Açores, este aviso, o nível mais grave de uma escala de 4, vai vigorar amanhã, sexta-feira.

Face a estas previsões, o Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores emitiu já um alerta à população, a recomendar que sejam tomadas medidas de autoproteção.

A depressão Carlos vai também alterar as condições meteorólicas no Continente.

Apesar dos efeitos serem apenas colaterais, prevê-se o regresso da chuva e do vento por vezes fortes a partir de sábado, explica a Maria João Frada, do IPMA.