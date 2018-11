Varandas ouvido como testemunha no processo de Alcochete

Frederico Varandas, presidente do Sporting, foi ouvido como testemunha no caso do ataque em Alcochete, esta quinta-feira, nas instalações do Departamento de Investigação e Ação Penal, segundo avança a imprensa nacional.

O atual presidente esteve presente no centro de treino do Sporting no dia 15 de maio, durante os ataques, na condição de médico da equipa principal.

O testemunho de Varandas decorre no mesmo dia em que Bruno de Carvalho e Mustafá conheceram as medidas de coação nas suspeitas de envolvimento no caso. O ex-presidente e o líder da claque vão aguardar julgamento em liberdade. Os dois arguidos ficaram sujeitos a termo de identidade e residência, com obrigatoriedade de apresentação regular às autoridades.

Os outros 38 suspeitos de envolvimento no caso esperam julgamento em prisão preventiva.