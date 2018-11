Mustafá insatisfeito: "Não sou terrorista nem traficante"

Mustafá, líder da Juventude Leonina, saiu insatisfeito com o desfecho da detenção no âmbito das investigações do ataque em Alcochete.

Bruno de Carvalho e Mustafá vão aguardar julgamento em liberdade, mas sujeitos a apresentações regulares às autoridades. O líder da claque dos leões não se mostrou satisfeito, à saída das instalações do Tribunal do Barreiro:



"Não sou terrorista nem traficante. Sou o líder da Juve Leo. Claro que não estou satisfeito. Isto não é nada, valeu tudo. Vejam o processo. Não tenho nada a ver com isto".

Mustafá está indiciado por 57 crimes, entre eles terrorismo e sequestro. Aos 56 crimes inicialmente imputados, adicionou-se a suspeita de tráfico de estupefacientes, crime que o juiz de instrução criminal do caso considerou que existem fortes indícios de prova.

Alexandra Carvalho satisfeita com as medidas de coação

Bruno de Carvalho abandonou o Tribunal de Barreiro de carro e não prestou declarações. Já a irmã, Alexandra, mostrou-se satisfeita com as medidas de coação aplicadas:

"Estou mutio satisfeita, o juiz fez o que tinha de fazer. É uma decisão que se adequa. O meu irmão está bem, disse que o amava, mas não falamos muito".