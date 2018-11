Guerreiro é baixa no último treino antes da viagem para Itália

Raphael Guerreiro é baixa de última hora nas escolhas de Fernando Santos. O lateral esquerdo não integrou a última sessão de treino antes da viagem para Itália.

O defesa do Borussia Dortmund sofreu uma mialgia de esforço, e será pouco provável que jogue na partida frente à "squadra azzurra", a contar para a Liga das Nações.

Ainda assim, Guerreiro segue com a comitiva portuguesa para Itália, que tem voo marcado para as 14h30. Esta é a terceira baixa confirmada de Portugal para o jogo com a Itália: André Gomes, por lesão, e Pepe, que está castigado.

Portugal defronta a Itália no sábado, às 19h45, em San Siro, jogo a contar para a fase de grupos da Liga das Nações. A partida terá relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.