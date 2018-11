Sporting de olhos postos em Eustáquio

O médio Stephen Eustáquio é alvo do Sporting para o mercado de janeiro, segundo avança o jornal "Record".

O jogador do Chaves, internacional pela seleção sub-21, tem estado em grande destaque desde que chegou ao emblema flaviense em janeiro. Eustáquio é, até à data, a transferência mais cara da história do Chaves, que pagou 500 mil euros ao Leixões.

Frederico Varandas já declarou interesse pelo médio e já terá arrancado negociações com a direção do clube transmontado.

Recorde-se que Eustáquio renovou contrato esta temporada e ficou blindado com uma cláusula de rescisão avultada: dez milhões de euros.

Formado no União de Leiria, Eustáquio deu os primeiros passos no futebol sénior em 2015, ao serviço do Torreense, no Campeonato de Portugal. As boas exibições no clube de Torres Vedras valeram-lhe a transferência para o Leixões, no arranque da temporada 2017/18.

Eustáquio voltou a destacar-se em Matosinhos, na II Liga, e apenas ficou meia temporada ao serviço do Leixões. Em janeiro, seguiu para Chaves.

Desde então, Eustáquio somou um total de 25 jogos pelo emblema flaviense. Esta época leva já um golo apontado, ao FC Porto, no empate a uma bola no Estádio do Dragão, na partida a contar para a fase de grupos da Taça da Liga.