Oxford escolhe “tóxico” como palavra do ano

A palavra "tóxico" foi escolhida como a palavra internacional do ano de 2018 pelos dicionários de Oxford.

Katherine Connor Martin, diretora de dicionários norte-americanos da empresa, disse ao "New York Times" que, apesar do aumento do interesse pala palavra no site, a palavra foi escolhida pela grande variedade de contextos em que passou a ser utilizada. Desde as questões ambientais aos discursos políticos, tendo impacto no movimento #MeToo, com o termo “masculinidade tóxica”.

Segundo Katherine Martin, a palavra do ano esteve perto de ser a expressão "masculinidade tóxica", mas o termo "tóxico" acabou por ser considerado o mais adequado. "Tantas coisas diferentes estão ligadas pela palavra", explica Katherine Connor Martin.

A palavra do ano de Oxford é escolhida para refletir “o espírito, o humor ou as preocupações” de um determinado ano, mas também para destacar que o inglês está sempre mudando.

A palavra vencedora do ano passado foi "juventude" e em 2016, foi " pós-verdade ".