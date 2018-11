Mário Rui e um jogo "especial" frente à Itália

Mário Rui, lateral esquerdo da seleção portuguesa, admite que a partida frente à Itália é "especial", visto que fez praticamente toda a carreira como profissional no futebol italiano.

Formado no Sporting e Benfica, Mário Rui nunca vingou em Portugal, e após um ano ao serviço do Fátima, em 2010, seguiu para Itália. Depois de passagens pelo Gubbio, Spezia, Empoli e Roma, Mário Rui chegou ao Nápoles em 2017, clube que atualmente representa e onde as boas exibições lhe valeram a chamada à seleção.

Assim sendo, o defesa natural de Sines admite que defrontar a Itália é um "desafio especial": "Vai ser um jogo especial, claro. Estou há vários anos em Itália e vou defrontar muitos colegas de equipa. É um gosto defrontar uma equipa como a Itália".

Mário Rui partilha balneário com uma das principais figuras da nova geração italiana, Lorenzo Insigne. O português admite que conversou com o colega de equipa sobre a partida, mas "prefere manter privado" o conteúdo das mensagens.

Apesar de satisfeito por defrontar a "squadra azzurra", Mário Rui não esconde a dificuldade do encontro: "A Itália está melhor e basta ver os últimos resultados. Melhorou a forma de jogar e está em bom momento de forma, mas queremos dar continuidade ao que temos feito, ou seja, jogar bem e ganhar os jogos".

Portugal apenas precisa de empatar no San Siro para conquistar um lugar na "final four" da Liga das Nações, mas Mário Rui aponta para os três pontos: "O nosso objetivo sempre foram os três pontos. Vamos tentar a vitória para assumir o primeiro lugar em definitivo".

A Itália recebe Portugal no sábado, às 19h45, jogo a contar para a fase de grupos da Liga das Nações. O jogo terá relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.