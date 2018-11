Mais Bruno nas capas dos desportivos

O jornal "A Bola" fala da “longa espera” de Bruno de Carvalho que foi detido no domingo e apenas hoje conhece medidas de coação.

"O Jogo" escreve que o Ministério Público temia fuga iminente do ex-presidente dos leões.

O "Record" deixa BdC para segundo plano preferindo o mercado de transferências anunciando o interesse do Sporting no médio do Desportivo de Chaves Eustáquio.

Referencia também para o jornal "O Jogo", que na capa da sua edição Norte, mostra como é a vida do estádio do Dragão em dia de jogo.

O Benfica passa também pelas primeiras páginas. "O Jogo" fala das negociações para a renovação de Rafa. "A Bola" vira-se para o interesse italiano no avançado Ferreyra.