Detetado caso de sarna no hospital do Funchal

O Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira (SESARAM) informa ter sido identificado, no Serviço de Medicina Interna do hospital do Funchal, um caso de sarna.

A nota refere que o caso foi detetado no 5.º piso do hospital Dr. Nélio Mendonça e que "após o diagnóstico desta situação, foram tomadas as medidas de isolamento/quarentena".

O SESARAM acrescenta que "foi decidido não haver novas admissões de doentes no serviço em causa".

Segundo a mesma nota, "estão a ser implementadas as medidas de segurança e controlo de infeção preconizadas, de forma a minimizar os efeitos desta situação juntos dos utentes internados e dos profissionais".

A sarna ou escabiose é uma doença cutânea contagiosa, curável, causada por um parasita, menciona a mesma informação.