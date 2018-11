Caldas, Sporting e Benfica nos 16 avos-de-final da Taça Challenge

O SC Caldas, Sporting e o Benfica garantiram, esta quarta-feira, um lugar nos 16-avos-de-final da Taça Challenge de Voleibol.

Destaque para a equipa das Caldas da Rainha, que eliminou os suíços do Chênois de Genébra. A formação lusa perdeu por 3-0 na Suíça, depois de ter vencido por 3-1 em casa. No desempate do "golden set", o Caldas venceu por 16-14.

Na próxima ronda, o Caldas vai defrontar o Dynamo Apeldoorn, da Holanda.

Já o Sporting venceu tranquilamente o Fentage, no Luxemburgo, por 3-0, o mesmo resultado conseguido na partida em Lisboa.

Os leões venceram categoricamente pelos parciais de 25-12, 25-15 e 25-12. O Sporting defronta o Stroitel Minsk, da Bielorrússia, nos 16-avos-de-final.

O Benfica também dominou o Pafiakos, emblema grego, vencendo a partida fora também por 3-0, com os parciais de 25-20, 25-20 e 25-15.

Na próxima ronda, as águias regressam à Grécia, para medir forças com o Iraklis Salónica. O Fonte do Bastardo é a quarta equipa portuguesa nesta fase da prova.