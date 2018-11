Miguel Oliveira admite misto de sensações no adeus à Moto2

Miguel Oliveira prepara-se para fechar a época de 2018 de Moto2 no Grande Prémio de Valência, a última corrida do piloto português antes de dar o salto para a MotoGP, despedida que causa sentimentos mistos.



O piloto luso admite felicidade e tristeza por fechar a época na Moto2: "Vou para o GP de Valência com um sentimento misto. Estou feliz por saber que cheguei à MotoGP, a categoria raínha do Mundial de velocidade, que é um passo ambicionado por qualquer piloto, mas triste por saber que é a minha última corrida aqui".

"A KTM Ajo foi uma equipa que me deu uma oportunidade incrível nestes três anos de me desenvolver como piloto, com muitas vitórias e pódios", adiciona.

Miguel Oliveira quer um bom resultado em Valência para fechar a época com chave de ouro. Recorde-se que o piloto português já se sagrou vice-campeão da prova, sendo que a última etapa do Mundial nada contará para o desfecho final da classificação.

"A mentalidade é a mesma no GP de Valência. Vamos ter os ombros mais leves, porque não precisamos de pensar em pontos e campeonatos. Vamos só desfrutar do fim-de-semana de corridas e proporcionar uma boa despedida à equipa, com um pódio ou uma vitória para terminar em grande".