Vice-presidente do Sporting pede justiça no caso de Alcochete

Francisco Salgado Zenha, vice-presidente do Sporting, não adiantou grandes detalhes sobre a investigação do ataque em Alcochete, e admite que o clube leonino não tem expetativas em relação ao desfecho do caso.

O vice-presidente admite ainda que o Sporting não tem expetativas quanto ao desfecho final deste processo em que o ex-presidente do clube é suspeito de estar por detrás de alguns dos atos praticados em Alcochete a 15 de maio.

"É um tema confidencial e que está a ser tratado pelo nosso departamento jurídico. Nós só estamos a fazer questão que a justiça funcione e queremos que esse resultado seja justo. Não estamos ansiosos por um resultado ou outro".

Em entrevista à SIC Notícias, Francisco Zenha lembra que as matérias disciplinares não caem na esfera do Conselho Diretivo, embora admita que o cenário de expulsão se possa colocar:

"Nunca defendemos a expulsão de ninguém, mas averiguados determinados factos, pode ou não fazer sentido que se expulse determinado sócio. Mas isso não depende do Conselho Diretivo, mas sim do Conselho Fiscal, e nós só temos de confiar na tomada de decisão".

Envolvimento de Bruno de Carvalho e as rescisões unilaterais

São graves as acusações que recaem sobre Bruno de Carvalho e, no caso do assalto à academia, podem reforçar a tese dos jogadores que alegaram justa causa para rescindir contrato e cujos processos continuam por resolver. Francisco Salgado Zenha insiste no diálogo como forma de ultrapassar os diferendos em aberto e acentua que há matérias de facto para além do ataque à academia.

"A matéria de facto que existe nos causos da justa causa é muito ampla e não se baseia só num fator. De qualquer forma, a postura desta administração é fazer tudo de forma amigável, como já fizemos no caso do Rui Patrício e o Wolverhampton".

Ainda assim, Francisco Zenha admite que o caso de Gelson martins e Daniel Podence ainda estão por resolver e diz ir até às últimas instâncias para defender os interesses do clube.

"Não está nada em curso. Acho que poderá estar no futuro, porque é do interesse dos clubes. Ninguém quer entrar em litígio com o Sporting, e nós também não temos interesse de levar isto até às últimas consequências, mas vamos levar se acharmos que não somos recompensados como merecemos".